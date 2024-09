Dit zijn de definitieve speeldata van de 16e finales van de Croky Cup: thuisvoordeel wisselt nog bij één wedstrijd

Op maandag werden de 16e finales van de Croky Cup geloot. Op vrijdag kwamen de clubs ook te weten op welke dag en welk uur de wedstrijden zullen doorgaan.

Sinds maandag weten we welke affiches we te zien krijgen in de 16e finales van de beker. Op vrijdag kwam de Pro League met meer info over wanneer de wedstrijden zullen doorgaan.

Op 29, 30 of 31 oktober worden de bekerduels gespeeld. Er zullen ook vier wedstrijden op TV worden uitgezonden door de rechtenhouders.

Club Brugge speelt op 30 oktober tegen Belisia Bilzen, de Limburgse club die in de vorige ronde kon stunten door Lommel SK uit te schakelen. Deze wedstrijd wordt op VTM uitgezonden.

Op RTL kan er op de 30e naar Standard- Lyra-Lierse Berlaar gekeken worden. Een dag later zendt het kanaal de uitwedstrijd van Anderlecht tegen Tubize-Braine-Le-Comte uit.

Tenslotte zal Sporza op 31 oktober de wedstrijd van Antwerp uitzenden. Zij nemen het op tegen Challenger Pro League-club KMSK Deinze. Verder is het opvallend dat Cercle Brugge het thuis zal opnemen tegen Olympique Charleroi. Volgens Sporza gebeurde dit na overleg met het stadsbestuur.

De wedstrijddata: