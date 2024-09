Jacky Mathijssen ziet groot voordeel voor Felice Mazzu bij STVV

STVV heeft met Felice Mazzu een opvolger voor Christian Lattanzio. De nieuwe trainer zit volgens Jacky Mathijssen met een groot voordeel.

STVV miste de start van het seizoen volledig, al kon je niet alles op de rekening van Christian Lattanzio schrijven. Toch betaalde hij de rekening en werd hij ontslagen.

Tijdens de interlandbreak stelden de Kanaries Felice Mazzu als zijn opvolger aan. Volgens Jacky Mathijssen zit de ex-trainer van Sporting Charleroi in een ideale positie om over te nemen.

“Een coach die tijdens een seizoen wordt aangesteld, heeft vaak meer macht dan een coach die aan een seizoen begint”, vertelt Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

“Dat is een enorm voordeel. Een club die zich in een penibele situatie bevindt, zal altijd geneigd zijn om zijn nieuwe coach in het begin blindelings te volgen. Ze verwachten een onmiddellijke impact. Daar moet je als trainer maximaal gebruik van maken.”

Volgens Mathijssen ben je op dat moment als trainer onaantastbaar, omdat iedereen op jou rekent om de club uit zijn moeilijke situatie te halen. Dat kan je laten gelden bij de spelers.

“Vanuit die machtspositie kan je als nieuwe coach schoon schip maken in de kleedkamer. Iedereen begint opnieuw van nul. Je hoeft geen rekening te houden met de leeftijd, de status of het palmares van bepaalde spelers. Dat ze het maar bewijzen op training.”