Jonas De Roeck kreeg geen extra spits voor Antwerp: "Ik zie een paar mogelijkheden"

Royal Antwerp FC schuimde de transfermarkt deze zomer af. Een extra spits kwam er op de Bosuil echter niet.

Jonas De Roeck had heel graag een extra spits aangetrokken tijdens de zomermercato. Het zal niet eenvoudig worden om het elke keer met Vincent Janssen te doen.

“In een ideale wereld hadden we nog een spits binnengehaald. We hebben er ook alles aan gedaan, maar het is niet gelukt. Dus hebben we gezegd: ‘We gaan dit intern oplossen en daar is niets verkeerd mee.’ Ik zie een paar mogelijkheden…”, zegt De Roeck aan Gazet van Antwerpen.

Een blessure van de Nederlander zou een grote ramp betekenen voor The Great Old. “Ik hoop dat er tout court met niemand iets gebeurt. Zonder Europees voetbal kozen we bewust voor een kleinere kern.”

Na het gelijkspel tegen KAA Gent lijkt een driepunter tegen Union SG wel een beetje van moeten. “We moeten het belang van deze match niet hypen. Winnen van Union of van Dender – met alle respect – zou ons sowieso een boost geven.”

Grote dingen moeten er volgens de trainer van Antwerp alvast niet veranderen. “Soms zit het hem in details, zoals tegen Gent, of in de vorm van de dag. Het belangrijkste is dat we gevaarlijke momenten voor doel blijven creëren. De déclic zal er dan uiteindelijk wel komen.”