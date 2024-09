Niet Fredberg of Riemer: Dendoncker zegt wie hem over de streep trok om voor Anderlecht te kiezen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht hoopte deze zomer een grote vis binnen te halen. De transfer van Christian Eriksen kwam er niet, maar paarswit strikte wel Leander Dendoncker.

Op de transfermarkt is er altijd van alles mogelijk en daar hoopte RSC Anderlecht voor het tweede jaar op rij op. Vorige zomer kwam Kasper Schmeichel, nu lag de hoop op Christian Eriksen.

Dat lukte niet, maar paarswit slaagde er wel in om Leander Dendoncker terug naar de Jupiler Pro League te halen. Morgen kan hij al zijn comeback maken.

De verdedigende middenvelder steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Het is volgens hem te lang geleden dat Anderlecht nog een prijs wist te pakken, zo vertelde hij op een persconferentie als vooruitblik op de match tegen Westerlo.

Het was uiteindelijk niet Jesper Fredberg of Brian Riemer die hem wisten te overtuigen om opnieuw bij paarswit te komen voetballen, maar wel iemand uit de huidige spelerskern van Anderlecht.

“Jan Vertonghen stuurde me een berichtje om me te overtuigen”, vertelt Dendoncker. “Al had ik natuurlijk het meeste contact met de trainer, die uitlegde welke rol hij voor mij op het middenveld zag.”