Riemer onthult: mogelijk komt er toch nog een inkomende transfer aan bij Anderlecht

Iedereen dacht dat de transferperiode van Anderlecht afgelopen was. Maar door de blessure van Jan Vertonghen heeft Jesper Fredberg nu toch extra werk gekregen. Anderlecht zit nu immers krap achteraan.

Vertonghen is nog een maand buiten strijd en Anderlecht speelt de komende 21 dagen 7 matchen. Dat is er één om de drie dagen. Met enkel Zanka en Simic als centrale verdedigers gaat het volgens Riemer niet lukken. "Zanka is 34 en we willen niet dat hij ook geblesseerd raakt. Simic is 19 en hem mag ik niet opbranden."

Leander Dendoncker naar de verdediging schuiven is ook niet de bedoeling. "Nee, met Leander hebben we andere plannen. Hij is nodig op een andere plaats. Pas op, in geval van nood is het een oplossing, maar we willen het liever niet doen", aldus Riemer.

Zoals we eerder vandaag al schreven, zijn de jongens van de Futures nodig bij de beloftenploeg, maar Amando Lapage mag alvast hopen dat hij straks eens een kans krijgt als de wedstrijden niet op hetzelfde moment vallen.

Ik hoor dat Joel Matip nog vrij is

"Amando is een speler die we in het oog houden", bevestigde Riemer. "Misschien kunnen we hem eens samen zetten met Zanka, niet met Simic uiteraard. Maar ik wil eerlijk zijn over de mercato: we hadden nog een verdediger nodig."

En die komt er mogelijk zelfs nog. Riemer verraste ons met te zeggen dat Anderlecht actief naar een extra versterking zoekt. "De markt voor vrije spelers is er altijd. (waarop hij er grappend aan toevoegde) Ik hoor dat Joel Matip nog vrij is."

Edozie kan van nul naar honderd versnellen

Eén gewenst profiel heeft hij er wel bij met Samuel Edozie. "Sam is opgegroeid in Millwall, één van de ruigste buurten van Engeland. Ik weet het, want ik ben er ook een paar keer geweest. Harder dan dat komen ze niet. Hij heeft heel grote kwaliteiten, kwaliteiten die we misten."

"Hij kan van nul naar 100 versnellen en is een heel goeie dribbelaar. Hij zal een heel grote rol spelen, maar we mogen hem ook niet verbranden. Het is aan mij om hem nu op de juiste manier te gebruiken, want hij heeft nog niet veel 90 minuten gespeeld."