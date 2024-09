Aanvaller van KRC Genk genoot concrete interesse maar besloot zelf om te blijven: "Het beste moet nog komen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk heeft er een goede transferzomer opzitten. Er werden een aantal spelers verkocht voor een mooi bedrag, er volgden ook enkele leuke inkomende transfers. Verder kon de club ook nog heel wat sterkhouders aan boord houden.

KRC Genk had een duidelijk plan op de transfermarkt en wilde enkele spelers verkopen. Bilal El Khannouss moest de jackpot opleveren terwijl spelers als McKenzie en Fadera weg mochten.

Maar een leegloop moest het absoluut niet worden. Zo wilden de Limburgers El Ouahdi enorm graag aan boord houden, en dat lukte ook. Yira Sor kon ook op interesse rekenen, maar besloot zelf om te blijven.

"Het was voor mij niet het geschikte moment voor een transfer", legt hij uit aan Het Belang van Limburg. De aanvaller kon op concrete interesse rekenen vanuit de Bundesliga.

Sor kampte met een lastige liesblessure die hem even aan de kant hield, maar nu kan hij rustig terug opbouwen. "Ik was nog aan het revalideren na mijn liesoperatie, ik zou met een achterstand aan een nieuw avontuur moeten beginnen. Dat was niet opportuun."

"Ik heb ook het gevoel dat ik nog een mooi verhaal te schrijven heb hier in Genk. Nu ik puur lichamelijk weer top ben, is dat moment aangebroken. Wees gerust, het beste moet nog komen", besluit hij.