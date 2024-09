Imke Courtois reageert zonder verpinken op geklaag van Alexis Flips over Brian Riemer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Flips is weg bij RSC Anderlecht. De Fransman hoopt dat hij nooit meer voor paarswit moet spelen.

RSC Anderlecht leent Alexis Flips dit seizoen uit aan Sporting Charleroi. In de deal is een aankoopoptie opgenomen en de Fransman is van plan om nooit meer voor paarswit te moeten spelen.

In een interview met La Dernière Heure deed Flips een boekje open over zijn transfer naar RSC Anderlecht, maar vooral over de relatie die hij had met trainer Brian Riemer.

Zo is Flips helemaal overtuigd dat hij bij de huisstijl van Anderlecht pas, maar dat de club door Brian Riemer totaal niet op die manier speelt. Daarmee bevestigt de Fransman de kritiek die ook de fans hebben.

Het feit dat Riemer veel van zijn wedstrijden wint bij RSC Anderlecht zorgt er volgens Flips voor dat de Deen nog altijd zijn gelijk krijgt van het bestuur, ook al morren de fans.

Flips was zijn vertrouwen compleet kwijt in Riemer omdat de trainer bij het begin van de week dit zei en een tegen het einde van de week een ander verhaal bracht en zei dat hij hem niet ging opstellen in het weekend.

