Waarom er bij Club Brugge en Anderlecht jongens met een andere uitrusting speelden dan hun ploegmaats

Oplettende fans hadden het gezien: Jan-Carlo Simic, Mario Stroeykens en Joaquin Seys droegen gisteren lichtelijk andere uitrustingen dan hun ploegmaats. Bij hen ontbraken de Napoleon Games of de Unibet vooraan op het shirt.

Club Brugge-spelers Joaquin Seys en Chemsdine Talbi droegen een shirt met de slogan "No Heart, No Glory" in plaats van de gebruikelijke Unibet-reclame. Bij Anderlecht speelden Simić en Stroeykens zelfs in shirts zonder enige bedrukking, terwijl hun teamgenoten de sponsor "Napoleon Sports & Casino" op hun borst hadden.

De reden voor deze wisselende shirts heeft te maken met een wijziging in de regels rondom gokreclame. Sinds 1 juli 2023 is een Koninklijk Besluit van kracht dat beperkingen stelt aan reclame voor kansspelen.

Vanaf 2028 is gokreclame volledig verboden, maar intussen zijn de regels ook verstrengd. Zo mogen minderjarige spelers niet met gokreclame op hun shirts spelen.

Hoewel Seys, Talbi, Stroeykens en Simić geen minderjarigen meer zijn, speelden zij zonder gokreclame vanwege een nieuwe regel van de Pro League.

Sinds 1 september is de leeftijdsgrens voor het dragen van gokreclame verhoogd van 18 naar 21 jaar. Opvallend was dat niet alle clubs, zoals Cercle Brugge, Standard en Dender, deze regel al toepasten.