Westerlo barst van vertrouwen nu het ook Anderlecht kan bedwingen: "Een groot statement, helemaal niet verrast"

Het vertrouwen blijft groeien bij Westerlo, dat ook na speeldag 7 knap in de top 5 staat. Anderlecht is er ook niet in geslaagd om de Kemphanen af te troeven. Gent en Genk blijven voorlopig de enige teams die Westerlo een nederlaag konden aansmeren dit seizoen.

De verplaatsing naar het Lotto Park heeft weer een wedstrijd opgeleverd waar Timmy Simons fier op kan terugblikken. "Onze lopende mensen hebben Anderlecht pijn kunnen doen. De strijdlust bij onze ploeg was ongelooflijk", looft Simons zijn spelers. Het had zelfs nog beter kunnnen aflopen. "We konden zomaar de drie punten gepakt hebben."

Enkel de gelijkmaker van Mario Stroeykens heeft dat kunnen verhinderen. "Als je op het veld van Anderlecht met 1-2 voor staat, wil je die voorsprong natuurlijk vasthouden. We hebben het laten liggen op de tegenaanval, we hadden een aantal momenten beter kunnen benutten. Op het einde moet je ook wel oppassen dat je niet nog de boot ingaat."

Griffin Yow niet naar Anderlecht

Griffin Yow deed een helft zijn duik in het zakje. In de tweede helft bleef de Amerikaan aan de kant met een blessure aan zijn bovenbeen. Het is ergens verrassend dat Yow nog bij Westerlo zit. Tijdens de afgelopen transferperiode werd de winger onder meer gelinkt aan ... Anderlecht. "Er waren geruchten en er was ook belangstelling", bevestigt hij. "Ik ben graag bij Westerlo."

© photonews

Yow is er dus niet kwaad om dat hij nog deel uitmaakt van Westerlo. "Het is een plek waar ik kan blijven groeien en mij verder kan ontwikkelen. Het juiste zal gebeuren op het juiste moment, maar bij Westerlo kan ik het meeste uit mezelf halen." Het is een pluspunt dat de ploeg het zo goed doet. "Ik ben helemaal niet verrast. We hebben een uitstekende trainersstaf, een geweldige spelersgroep."

Westerlo-speler ziet zijn team partij in Anderlecht controleren

De flankspeler wijt aan een combinatie van verschillende zaken dat het zo vlot loopt. "We hebben een groep die arbeid wil leveren om één van de betere ploegen in België te worden. Uit bij Anderlecht spelen is altijd een uitdaging. Onze prestatie is een groot statement. Ik vond dat we de hele wedstrijd de controle hadden. We hadden het juiste wedstrijdplan, we waren de hele tijd gevaarlijk."

Net als Simons moest Yow dan ook wel erkennen dat Westerlo ondanks die fraaie prestatie niet met de volle buit aan de haal ging. "We moeten enkel nog iets beter zijn op bepaalde momenten. Iedere ploeg heeft gebieden waar het nog beter kan doen, ik wil vooral het positieve onthouden en scherp blijven."