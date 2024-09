Guillaume Gillet stelt zich vragen bij Anderlechtspeler: "Toch niet omdat hij Deen is?"

De vraagtekens bij RSC Anderlecht worden groter en groter. Ook Guillaume Gillet begrijpt niet wat er allemaal aan het gebeuren is.

RSC Anderlecht pakt dit seizoen 12 op 18 en is de enige ploeg die in de Jupiler Pro League nog niet verloor, maar toch is de onvrede bij de supporters gigantisch groot. Dat heeft alles te maken met het niet attractieve voetbal die de ploeg van Brian Riemer brengt.

Ook Guillaume Gillet begrijpt het niet dat er geen progressie gemaakt wordt. Dat vertelt hij in het Waalse programma ‘Complètement Foot’ op de RTBF. “De club kan zich niet langer verschuilen achter de positieve cijfers.”

Op het veld is het niet genoeg, voor Gillet. Zeker als je Anderlecht bent en beschikt over goede spelers. Anderlecht moet in eigen boezem kijken en de oorzaak vinden. Bepaalde spelers leveren gewoon niet genoeg af.

Gillet kijkt dan vooral naar Anders Dreyer, die nog steeds in de basis staat maar niet meer scoort. “Hij lijkt een immuniteitsmedaille te hebben. Komt dat door zijn nationaliteit? Ik weet het niet. Het is jammer. Het is jammer. Vorig jaar had hij een aantal indrukwekkende statistieken.”

Dit jaar voetbalt Dryer niks bij elkaar. “Maar hij speelt elke wedstrijd. Waarom zou een speler die niet presteert elke wedstrijd moeten spelen als anderen meer verdienen en een kans kunnen krijgen?” Het klopt gewoon niet.”

Het feit dat Riemer ook altijd tevreden is met alles zint Gillet niet. Al is volgens de analist ook de vraag hoe goed de trainer van Anderlecht is in het analyseren van de wedstrijden en het vinden van oplossingen.