Peter Vandenbempt spreekt klare taal over Club Brugge: "Een tuinkabouter"

Deze week gaat de Champions League van start. Ook Club Brugge opent de debatten, met een thuismatch tegen Borussia Dortmund.

Club Brugge zat voor de loting van de Champions League in pot 2, met ploegen als Atletico Madrid en Arsenal naast zich. Dat geeft de indruk dat ons land een stap vooruit gezet heeft richting de internationale top.

Maar voor Peter Vandenbempt is dat niet gebeurd. “Er is één moment geweest waarop Club dat kon denken, namelijk toen ze zich eind 2022 plaatsten voor de knock-outronde van de Champions League. Maar dat was niet meer dan een illusie”, klinkt het in De Morgen.

Dat gat zal het nooit meer dichtrijden, zo oordeelt de analist. “De Champions League, dat zijn zeven, acht clubs, en nog eens evenveel die daartegen aanleunen. Die clubs leven in een andere realiteit.”

In het nieuwe format, met de League Phase waarmee deze week gestart wordt, is het nog veel moeilijker voor Belgische clubs om een rol van betekenis te spelen.

“Club Brugge is in het Europese voetbal een tuinkabouter, en dat zeg ik met het grootste respect. Wij staan aan de rand van de dansvloer waar de koppeltjes gevormd worden, en we wachten geduldig af tot iemand dan toch eens zijn oog op ons laat vallen en ons op de dansvloer trekt.”