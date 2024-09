Verheyen en Vandenbempt laten geen spaander heel van Amadou Onana

De mot zit er goed in bij de Rode Duivels. Dat was duidelijk af te leiden na de uithaal die Kevin De Bruyne deed na het duel tegen Frankrijk in de Nations League.

De kritiek die kapitein Kevin De Bruyne op zijn ploegmaten had kwam er niet zomaar. Voor velen het signaal dat er intern een en ander speelt.

“De Bruyne komt uit een periode waarin de ploeg de beste van de wereld kon zijn. Die tijd is voorbij en komt niet terug. Je zou denken dat hij dat weet: dit ís het”, vertelt Gert Verheyen erover in De Morgen.

Volgens Peter Vandenbempt is dat de realiteit geworden. “Alleen zetten sommige spelers een even grote mond op als de vorige generatie. Zo’n Onana, bijvoorbeeld, wil graag de nieuwe leider zijn. Je had hem moeten zien op de persconferentie, waar hij bleef zitten toen Tedesco aan de beurt was, mopjes rondstrooiend...”

Voor Verheyen is er niks mis met zelfvertrouwen. Rode Duivels moeten niet allemaal bescheiden jongens zijn zoals dat in ver vervlogen tijden bij de nationale ploeg het geval was.

“Maar je moet wel een redelijke inschatting kunnen maken van waar je staat op de ladder van het internationale voetbal. Er zijn er een paar die denken dat ze kunnen teren op de successen van de vorige generatie. Onana is daar een voorbeeld van.”