Beste speelster van de wereld heeft nieuws over haar toekomst

Wie wordt speelster van het jaar volgens de FIFA? Dat was de absolute hoofdvraag die gesteld werd in het vrouwenvoetbal afgelopen januari. We waren onder meer op zoek naar een opvolger voor Aitana Bonmati, die de trofee een jaar eerder wist te pakken.

Aitana Bonmati was zelf ook opnieuw een van de topkandidates en werd uiteindelijk ook de laureate. Ze werd wereldkampioen met de Spaanse nationale ploeg op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland en won ook de Champions League met haar team FC Barcelona. Met 52 punten hield ze de Colombiaanse Linda Caicedo van Real Madrid (40 punten) en Spaans kapitein Jennifer Hermoso (36 punten) af. Met haar tweede opeenvolgende prijs komt Bonmati in de galerij der hele groten. Continuem escrivint la història.

𝘈𝘪𝘵𝘢𝘯𝘢, 𝟮𝟬𝟮𝟴. pic.twitter.com/yN7oRZNrRN — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 16, 2024 En dus was de vraag stilaan: welk topteam zou haar gaan inlijven? Wel: de knoop is nu doorgehakt, want ze blijft gewoon langer bij Barcelona. Dat hebben de Catalanen ondertussen zelf ook bekendgemaakt. Bonmati tot 2028 bij Barcelona Het contract van Aitana Bonmati liep eind dit seizoen af bij de Catalanen, waardoor onder meer Chelsea en Lyon volgens Spaanse media hun kans roken. Zij grijpen er nu dus naast. Met de nieuwe verbintenis voor nog drie seizoenen langer schrijven ze bij Barcelona echt wel geschiedenis. Bonmati zelf kijkt enorm uit om ook de komende jaren individuele en collectieve prijzen te pakken.