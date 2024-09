Fikse domper voor Anderlecht vlak voor belangrijke wedstrijd tegen KRC Genk

Anderlecht neemt het dinsdagavond op tegen KRC Genk. De club kwam met zeer lastig nieuws: Luis Vazquez zit niet in de kern wegens een enkelblessure.

Anderlecht en KRC Genk hebben nog een wedstrijd minder gespeeld dan de rest. De twee ploegen spelen op dinsdagavond hun inhaalmatch.

Er staat een leidersplaats op het spel, want Genk staat gedeeld eerst met 13 punten terwijl paars-wit volgt met 12 punten. Beide ploegen zullen dus met de sterkst mogelijke elf willen starten.

Brian Riemer heeft vooraan in ieder geval niet veel keuze meer. De club liet dinsdag zelf weten dat Luis Vazquez er niet bij zal zijn. Hij zou nog licht geblesseerd zijn.

Hij werd afgelopen weekend tegen Westerlo meteen na de rust gewisseld. Hij had wat last van zijn enkel en Mario Stroeykens kwam hem aflossen.

Kasper Dolberg is er wel weer bij, maar nog opvallend is dat Riemer geen Robbie Uro of Keisuke Goto meeneemt. Zo blijft Dolberg de enige centrumspits in de kern.