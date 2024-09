Philippe Albert herkent zijn Anderlecht niet meer: "Ik probeer zelfs niet meer om de keuzes van Riemer te begrijpen"

Anderlecht speelt vanavond een inhaalwedstrijd tegen Genk in het Lotto Park. Brian Riemer staat onder druk.

Anderlecht moest drie weken geleden eigenlijk KRC Genk ontvangen, maar de Pro League besloot de wedstrijd uit te stellen tot dinsdag om Sporting de kans te geven zich optimaal voor te bereiden op de Europa League play-offs tegen Dynamo Minsk. Terwijl Genk aanzienlijk sterker is geworden in deze periode, gaat het met de vorm van paars-wit eerder bergaf dan bergop.

Philippe Albert merkt op dat Brian Riemer in moeilijkheden zit. "Ik probeer zijn tactische keuzes niet eens meer te begrijpen. Leander Dendoncker deed het goed op het middenveld, waarom hem dan naar achteren halen?", vraagt hij zich af in La Tribune.

En dat is niet de enige omstreden keuze in zijn ogen: "Vorig jaar stak Anders Dreyer er bovenuit dankzij zijn statistieken, niet dankzij zijn prestaties. Dit seizoen is hij nergens te bekennen... en wordt hij nooit vervangen. Ongelofelijk."

Voor de voormalige verdediger van Anderlecht wordt het langzaam te veel. "De huidige prestaties zijn verre van voldoende. Het discours van de coach stoort me. Hij vergeet te snel wat er is gebeurd in de play-offs. Hij had vorig seizoen kampioen moeten zijn. Zijn praatjes zullen bij sommigen aankomen, maar niet bij mij."

Is Brian Riemer nog steeds de juiste man voor de job? Steeds minder mensen denken van wel. Een nederlaag tegen Genk zou zijn positie verder verzwakken.