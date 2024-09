Olivier Deschacht ziet dat niet alleen Brian Riemer schuldig is bij Anderlecht: "Ik stoor me ook enorm aan hem"

Bij Anderlecht gaat het niet de goede kant op. Paars-wit verloor zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen KRC Genk en was niet goed. Olivier Deschacht ziet ook dat het niet loopt.

Er wordt al heel het seizoen gepraat over het teleurstellende spelniveau bij Anderlecht, maar de resultaten volgden wel. Tot paars-wit nu 1 op 6 pakte tegen Westerlo en Genk.

"Vorig seizoen speelde Anderlecht ook niet goed, maar toen won het wel", merkt Olivier Deschacht op bij Sporza. "Dit seizoen zet de trend van het slechte voetbal zich voort. Ze spelen heel behoudend en hebben het heel moeilijk om dominant voetbal te brengen. Er is geen beterschap."

Maar Deschacht wil de schuld niet enkel bij coach Brian Riemer leggen, die onder heel veel druk staat momenteel. Hij duidt nog een andere schuldige aan.

"Ik stoor me ook enorm aan Fredberg, die daar altijd in de tribune zit met zijn oortje. Dat is volgens mij ook uniek in het voetbal: een technisch directeur die tijdens de wedstrijd dingen zit in te fluisteren. Dat vind ik niet gezond."

"Als de supporters beginnen te klagen over de trainer is het meestal game over", gaat hij verder. "Maar Fredberg is in mijn ogen medeschuldig. Hij is Riemer gaan halen, zit daar altijd in de tribune met zijn oortje en heeft hem na die gemiste kans van vorig seizoen ook aan boord gehouden. Ik denk dat hij dit weekend nog wel een kans zal krijgen, maar het voetbal zal wel veel beter moeten."