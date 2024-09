Afgelopen seizoen basisspeler en nu plots bankzitter, KV Mechelen-speler is niet blij met zijn nieuwe rol: "Het is niet makkelijk, ik had het echt niet zien aankomen"

Geoffry Hairemans heeft nog maar weinig plezier kunnen beleven dit nieuwe seizoen. De aanvaller zit nu al drie wedstrijd na elkaar op de bank, zonder in te vallen.

KV Mechelen staat momenteel 12e in het klassement. De club zou graag wat klimmen en Geoffry Hairemans zou daar ook graag bij helpen, maar krijgt dit seizoen bijzonder weinig kansen.

Afgelopen seizoen was hij bijna altijd basisspeler, maar het is duidelijk dat hij die rol nu niet meer heeft. Op speeldag één mocht hij tegen Club Brugge nog starten, en deed dat goed. Nadien volgden nog drie invalbeurten en sindsdien... niets meer.

"Het is niet makkelijk. Ik moet wat wennen aan deze situatie, want het is heel lang geleden dat me dat nog overkomen is", begint Hairemans over zijn gebrek aan speeltijd bij Het Laatste Nieuws.

"Ik had het ook niet echt zien aankomen na de voorbereiding en de eerste match op Club Brugge. Qua beleving is het natuurlijk een heel ander gevoel, maar ik probeer positief te blijven en mijn ding te blijven doen", gaat hij verder.

Hairemans zal dit seizoen extra zijn best moeten doen om weer in de ploeg te belanden. "Ik hoop wel niet het hele seizoen op de bank te zitten, want dan neemt de teleurstelling steeds meer toe en begin je automatisch negatief te worden. Toen ik in het begin naast de ploeg viel, heeft de coach met me gesproken. Maar sindsdien is er niet veel communicatie meer geweest."