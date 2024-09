Van de U18 tot... het A-team: waarom kiest Anderlecht voor David Hubert als interim-coach?

David Hubert zal aanstaande zaterdag op de bank zitten bij RSC Anderlecht als hoofdtrainer, voordat Brian Riemer definitief wordt vervangen. Een verrassende keuze, aangezien Hubert "slechts" de trainer is van de U18.

David Hubert zal voor minstens één wedstrijd coach zijn van Anderlecht. Deze zaterdag tegen Charleroi zal de 36-jarige voormalige Rode Duivel (2 caps) de plaats innemen van Brian Riemer die ontslagen werd.

Hubert heeft geen ervaring op het hoogste niveau als trainer, hij was alleen assistent-trainer van RSCA Futures vorig seizoen voordat hij dit seizoen tot coach van de U18 werd benoemd. Het hoogste niveau heeft echter geen geheimen voor hem als speler, omdat hij kapitein en kampioen was bij Racing Genk voordat hij langs Gent, Hapoel Beer Sheva, Waasland-Beveren, Moeskroen, OHL en Zulte Waregem passeerde.

Waarom Hubert ter vervanging van Riemer?

Eén woord heeft hem altijd gekenmerkt in zijn carrière: leider. Maar waarom wordt hij vandaag gepromoveerd tot interim-coach van het A-team? Er zijn meerdere redenen voor deze keuze.

Roel Clement, de assistent van Brian Riemer, heeft niet de vereiste licentie om T1 te worden, zelfs ad interim, en was dus geen optie. Jan Michaelsen, die net als assistent van Riemer werd aangesteld, zou hem waarschijnlijk volgen; zijn situatie is onzeker, en hij is pas zeer recent bij de club gekomen.

© photonews

Waarom wordt Jelle Coen, coach van RSCA Futures, dan niet de kans geboden deze rol op zich te nemen? Waarschijnlijk omdat de Futures momenteel in zeer zwaar weer verkeren en het veranderen van de routine misschien geen goed idee is - of omdat het werk van Reedijk zelf momenteel misschien wordt beoordeeld door het Anderlecht-bestuur.

In ieder geval zal David Hubert niet lang op de bank van RSCA blijven zitten: de clubleiding wil natuurlijk zo snel mogelijk een opvolger vinden voor Riemer. De naam die het meest circuleert is die van Kasper Hjulmand, wat allesbehalve een verrassing zou zijn.

Hjulmand is sinds het EK 2024 vrij en velen zagen hem deze zomer al bij de Paars-Witten komen. Fredberg werkt binnen de Deense voetbalbond en kent de voormalige bondscoach van Denemarken zeer goed.

De club zal echter verschillende profielen bekijken, waaronder trainers die het Belgische kampioenschap al goed kennen. Ze zijn niet in overvloed en het is niet de bedoeling van het bestuur om een trainer op contract weg te kapen.

Het Laatste Nieuws meldt zo bijvoorbeeld dat Mark Van Bommel in beeld is. Het is niet uitgesloten dat David Hubert nog steeds interim-coach zal zijn voor de wedstrijd tegen Ferencvaros. Het is afwachten of de spelers een nieuwe impuls zullen krijgen na deze schok, want Hubert zal niet van de ene op de andere dag alles veranderen... en niemand zal dat van hem verwachten.