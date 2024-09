Topschutter Daan Heymans had het niet altijd makkelijk in de JPL: "Ik ben een tijd bang geweest om thuis te spelen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Daan Heymans is voorlopig de revelatie van het seizoen in de Jupiler Pro League. Toch was het niet altijd even makkelijk voor de Kempenaar.

Daan Heymans is momenteel alleen topschutter in de Jupiler Pro League. De aanvallende middenvelder van Charleroi scoorde al zes keer in zeven wedstrijden.

Elke 105 minuten is hij goed voor een doelpunt. Toch verliep het niet altijd even goed voor hem. Afgelopen bleven de statistieken uit. Daar kwam dan nog eens bij dat hij door een aantal supporters werd uitgefloten.

"Het dieptepunt was voor mij de thuismatch tegen Kortrijk vorig seizoen. We wonnen met 1-0, maar opnieuw werd er op mij gefloten", begint hij openlijk bij Het Nieuwsblad. "Na de match ben ik met tranen in mijn ogen rechtstreeks naar de kleedkamer gelopen."

"Voor mij was dat de druppel. Intussen is dat voorbij, maar toen ben ik een tijd bang geweest om thuis te spelen omdat ik vreesde dat er weer zou worden gefloten", geeft hij toe. Geen leuke periode dus voor de huidige Gouden Stier. "Achteraf bekeken was dat tot hiertoe de moeilijkste periode uit mijn carrière."

"Ik ben echt blij dat dat nu achter de rug is, de band met de fans is ondertussen gewoon heel goed en dat doet mij plezier. Ik hoop dat mijn ouders er ook dubbel zo hard van genieten nu het goed gaat. Hopelijk blijft dat nog lang duren. Uiteindelijk moeten we de momenten pakken zoals ze komen", besluit hij.