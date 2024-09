Jelle Vossen ziet wat hij waard is voor Zulte Waregem: "Drie weken op rij"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zulte Waregem won vanmiddag met 3-1 van FC Luik. Jelle Vossen was opnieuw van groot belang voor Essevee.

Met de overwinning tegen FC Luik staat Zulte Waregem momenteel op de derde plaats in de rangschikking van de Challenger Pro League. Met dank, nog maar eens, aan Jelle Vossen.

“Ik scoor nu drie weken op rij en telkens gaat het om het eerste doelpunt, wat toch altijd het moeilijkste is”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Daar ben ik best blij mee, omdat het uiteindelijk ook altijd goed is voor de ploeg.”

Vossen stond maar een handvol seconden weer op het veld, nadat hij een elleboog tegen zijn kaak had gekregen. “Het ‘klikte’ nadien de hele tijd, misschien moet ik dat toch maar eens laten onderzoeken. Hoe dan ook, mijn goal maakte alles goed natuurlijk.”

De voorzet kwam van Joseph Opuku. De Ghanees is veel waard voor het team. “Die jongen komt uit het niets, maar heeft al heel veel stappen gezet”, prijst Vossen. “Joseph brengt veel diepgang met zijn snelheid en is ook goed in de bal.”

Vossen is overtuigd dat we nog lang niet alles van hem gezien hebben en zo zijn er nog bij Essevee. “Ook Jeppe Erenbjerg blijft zich uitstekend ontwikkelen. Die wordt met de week belangrijker. Twee goals en drie assists. Een fijne jongen ook in de omgang.”