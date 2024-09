Aanduidingen speeldag 9: bekijk hier wie de Antwerpse derby fluit of de wedstrijd van uw favoriete club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Speeldag 9 staat voor de deur en de scheidsrechters zijn ondertussen bekendgemaakt. Lothar D'Hondt zal de leiding zal hebben over de Antwerpse derby.

De negende speeldag van de Jupiler Pro League zal vrijdagavond van start gaan met een wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Club Brugge, gefloten door Nathan Verboomen, met Michiel Allaerts in de VAR.

Zaterdag wordt de wedstrijd tussen Racing Genk en KV Mechelen geleid door Jasper Vergoote met Simon Bourdeaud'Hui als VAR, terwijl de match tussen Standard en Westerlo wordt gefloten door Bram Van Driessche. Voor dit duel zal Bert Put verantwoordelijk zijn voor de VAR. Zaterdagavond zal Kevin Van Damme de leiding hebben bij Dender - Anderlecht, hij wordt geholpen vanuit Tubeke door Brent Staessens.

Zondagmiddag zal de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot worden geleid door Lothar D'Hondt, met Jan Boterberg als VAR. Later op de dag zal Union - Kortrijk worden gespeeld onder leiding van Bert Put met Ken Vermeiren die hem eventueel naar het scherm kan roepen.

Aan het einde van het weekend zal Lawrence Visser het duel tussen KAA Gent en OH Leuven fluiten, Bram Van Driessche is hier VAR. De laatste wedstrijd van deze negende speeldag, tussen Cercle Brugge en Sint-Truiden, zal worden gefloten door Wim Smet met Arthur Denil die VAR is.