Dé transfer van het jaar? Jongeling doet de monden openvallen in Jupiler Pro League

KAA Gent is stilaan los aan het komen. De overwinning op bezoek bij Club Brugge heeft hen in de bovenste regionen van het klassement gebracht. Met dank onder meer aan Mathias Delorge, zoveel is duidelijk.

KAA Gent begon vrij moeizaam aan het seizoen. De Buffalo's zagen elke week opnieuw spelers vertrekken en de supporters maakten zich over sommige vertrekkers heel wat zorgen.

Zeker het vertrek van Julien De Sart baarde de supporters zorgen. Dat werd toen ook luidop gezegd. Gelukkig voor hen kwam Mathias Delorge in zijn plaats over van STVV naar de Arteveldestad.

Dank aan Wouter Vrancken

Met dank aan Wouter Vrancken, die een goede band heeft met de familie Delorge en zo zeker een aandeel heeft in de transfer van de middenvelder naar de Planet Group Arena.

Maar toch: vorig seizoen was Delorge niet eens de speler van De Kanaries die het meest in de kijker liep. Die eer was misschien eerder weggelegd voor Matte Smets, die uiteindelijk naar KRC Genk trok.

Mathias Delorge:



- midfield controller

- tall with a superb body mass ratio

- perfect for the possession-based style

- excellent technical capacity

- superb passing range at all distances

- high football IQ & spatial awareness

- fantastic vision & ability to scan the pitch

-… pic.twitter.com/lwAhtt0wJM — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 18, 2024

Toch was ook vorig seizoen al heel duidelijk dat de middenvelder wel degelijk ook over enorme kwaliteiten beschikte. Die komen nu bij de Buffalo's steeds meer aan de oppervlakte.

Delorge heeft momenteel een marktwaarde van alweer vijf miljoen euro en speelde dit seizoen over alle competities heen al in dertien wedstrijden in totaal 1115 minuten. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij een assist.

Iedereen gelooft in Delorge

"Gent heeft de zaak van het jaar aan hem gedaan. Zonder Vrancken zou hij niet in Gent zijn. Hij gaat de Buffalo’s mooie momenten laten beleven. Het was heel leuk om te zien", liet Wim De Coninck zich al eens ontvallen in de Planet Group Arena.

En ook Wouter Vrancken is heel blij met zijn poulain: "Neen, ik ben niet verbaasd dat hij laat zien wat hij laat zien. Ik ken hem goed als persoon en als speler. Je weet nooit hoelang iemand nodig heeft om zich aan te passen aan de rest en de rest aan hem, zeker op jonge leeftijd."

"Ga je de verantwoordelijkheid pakken? Alle credits voor hem, want hij blijft met de voeten op de grond en blijft heel coachbaar. Op dit moment heel goed om mee te werken, maakte al afspraken over zijn trap met Milicevic."