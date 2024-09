Peter Vandenbempt stipt belangrijke schakel aan in evolutie van KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zonder dat het echt opviel klom KAA Gent naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League. De zege tegen Club Brugge afgelopen weekend was een enorme opsteker.

KAA Gent kende een moeilijke competitiestart en ook Europees had de nieuwe ploeg van trainer Wouter Vrancken het enorm moeilijk om de League Phase te halen.

Stilaan is het nieuwe KAA Gent boven water aan het komen. Een 2-4-overwinning op bezoek bij Club Brugge is daar de voorlopige climax van.

Peter Vandenbempt stipte in Extra Time aan dat de schaduw van Hein Vanhaezebrouck stilletjes aan het verdwijnen is bij KAA Gent. Al is het niet enkel die van de ex-trainer die moest verdwijnen.

“Het is belangrijk geweest voor de perceptie dat ook Ivan De Witte en Michel Louwagie vertrokken zijn - samen met Vanhaezebrouck de drie die jarenlang de dienst hebben uitgemaakt en ook de gezichten van de club waren”, zegt de analist.

Op die manier krijg je de indruk dat KAA Gent echt een totaal nieuwe club geworden is in de Jupiler Pro League, zo voegt Vandenbempt er nog aan toe. Iets wat de ploeg ook nodig had om een nieuwe stap te kunnen zetten.

De opdracht lijkt op papier alvast simpel voor Wouter Vrancken om Vanhaezebrouck helemaal te doen vergeten: Champions’ Play-offs spelen, dat wat de voorbije jaren telkens niet lukte.