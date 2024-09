Goednieuwsshow bij City: KDB en Doku spelen weldra voor meer volk en juridische overwinning nog belangrijker

Het is een dag met enkel goed nieuws bij Man City. KDB en Doku, de twee Belgen bij City, kunnen er naar uitkijken om binnenkort voor nog meer volk te voetballen. Daarnaast stijgen de kansen van City op succes in het 'proces van de Eeuw'.

De Premier League heeft Manchester City immers aangeklaagd voor het schenden van meer dan 100 financiële regels. Of de Engelse landskampioen ook veroordeeld zal worden, is nog verre van zeker. The Times meldt immers dat een stemming over de APT-regelwijzigingen op het allerlaatste moment is uitgesteld en dat is goed nieuws voor City.

Dat wijst immers op bredere implicaties van deze regels rond sponsordeals. Manchester City wilde deze regels wijzigen en dat zou dus op zijn minst een gedeeltelijke juridische overwinning kunnen betekenen voor de ploeg van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat alle zorgen voor City van de baan zijn.

Manchester City breidt stadioncapaciteit uit

Ondertussen wachten ze bij City het einde van het proces niet af en gaan ze volop verder met de ontwikkeling van de club. Manchester City laat weten dat de North Stand in het Etihad Stadium zal uitgebreid worden. In het seizoen 2025-2026 zullen er dus nog meer plaatsen vrijjkomen in het stadion van Manchester City.

We are delighted to reveal the seating configuration for the expansion of the North Stand at the Etihad Stadium. 🏟️



Find out more ⤵️ — Manchester City (@ManCity) September 26, 2024

Dit betekent dat in totaal meer dan 60 000 toeschouwers de thuiswedstrijden van Manchester City zullen kunnen bijwonen. Goed nieuws dus voor Kevin De Bruyne en Jérémy Doku, die volgend seizoen voor nog meer fans hun kunstjes zullen kunnen laten zien, op voorwaarde dat ze dan nog altijd bij Man City zullen voetballen.

Man City wil garant staan voor entertainment

De uitbreiding van de North Stand maakt overigens deel uit van een breder plan om het entertainmentgehalte op de Etihad Campus te verbeteren. Zo zou er ook een plein moeten komen met een nieuwe fanzone met een capaciteit van 3 000 supporters.