KV Mechelen zet punt achter 'Operatie Propere Handen' dankzij akkoord met fiscus: "Zware inspanning gedaan"

Het dossier "Operatie Propere Handen" is voltooid verleden tijd voor KV Mechelen. Het dossier en bijhorende onderzoeken vormen één van de donkerste pagina's uit de clubgeschiedenis, maar worden nu afgesloten met een betaling aan de fiscus.

KV Mechelen laat in een persbericht weten dat het een totaalakkoord bereikt heeft met de fiscus als gevolg van het onderzoek in het dossier "Propere Handen". De club benadrukt ook nog eens dat de huidige bestuurders, aandeelhouders, directie, medewerkers en supporters op geen enkel moment betrokken zijn geweest in het dossier.

Mechelen werd niet veroordeeld, maar wel getaxeerd op vermeende onjuiste handelingen door enkelingen die tijdens het onderzoek werden vastgesteld. De voorbije jaren was er dan ook sprake van een strafrechtelijk en fiscaal onderzoek. Om een oplossing te kunnen bereiken, moest KV in overleg gaan met de bijzondere belastinginspectie.

KVM ziet 'Propere Handen' als handelingen van enkelingen

"Het onderhandelde akkoord is een dading over het verleden waarbij de club heeft beslist om te betalen voor handelingen van enkelingen uit het verleden", omschrijft CEO Frank Lagast zijn kijk op de zaak. "De club en de huidige aandeelhouders willen deze zure bladzijde eindelijk definitief omslaan. Na dit akkoord kan de club met vertrouwen vooruitkijken en onze visie op lange termijn veiligstellen."

Lagast onderstreept dat KVM financieel diep is gegaan. "Dit waren absoluut geen makkelijke onderhandelingen, waarvan we de details niet kunnen delen omwille van de vertrouwelijkheid tussen partijen. Resultaat is dat de huidige aandeelhouders een zware extra financiële inspanning hebben gedaan om dit akkoord te bereiken en te financieren in het belang van KV Mechelen."

KV Mechelen bouwt nu verder aan toekomst

Dit moest voor KV Mechelen uiteraard wel een goed einde kennen, anders zou de toekomst gehypothekeerd worden. "Dit akkoord is de enige manier voor de club om dit hoofdstuk af te sluiten waardoor we op een positieve manier verder kunnen werken aan de toekomst van onze mooie familiale club."