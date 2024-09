OFFICIEEL: Jeugdproduct van Club Brugge én Anderlecht blijft zijn droom leven en tekent langdurig contract bij absolute Europese topclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Samuel Mbangula blijft zijn droom leven. Onze jonge landgenoot debuteerde dit seizoen bij Juventus FC. En dat resulteert meteen in een langdurig contract.

Samuel Mbangula heeft de voorbije maanden enkele stappen overgeslagen. De 20-jarige flankaanvaller voetbalde vorig seizoen nog voor Juventus B in de Serie C.

Thiago Motta haalde de 20-jarige Brusselaar tijdens de voorbereiding bij de A-kern. En hoe? Mbangula was tijdens de eerste wedstrijden basisspeler én bedankte zijn coach met een doelpunt en drie assists in amper twee matchen.

Samuel Mbangula verlengt tot 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ?



Gefeliciteerd ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) 26 september 2024

De komst van Nico Gonzalez naar De Oude Dame duwde Mbangula een rijtje achteruit in de pikorde, maar Juventus gelooft in onze landgenoot. En dat heeft de Italiaanse topclub inmiddels in de praktijk omgezet.

Mbangula zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2028 in Turijn. "Mbangula schopte het van de jeugdteams tot het eerste elftal", klinkt het bij De Oude Dame. "Het bewijst de kwaliteit die de jonge speler in zich heeft."

Hoe is Samuel Mbangula tot in Turijn geraakt?

Voor de volledigheid: Mbangula genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en RSC Anderlecht. In 2020 verruilde hij Neerpede voor de jeugdacademie van Juventus. En dat is achteraf géén verkeerde zet gebleken...