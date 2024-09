Genk-coach Thorsten Fink komt met update over Matte Smets die maar liefst vijf kilo was verloren

KRC Genk neemt het zaterdagnamiddag op tegen KV Mechelen. Genk-coach Thorsten Fink kan op een volledig fitte kern rekenen.

Zaterdag zal leider Genk het thuis opnemen tegen KV Mechelen. Coach Thorsten Fink kan rekenen op een volledige fitte kern, wat een luxeprobleem is.

"Maar dat heb je graag als coach", opent hij bij Het Belang van Limburg. Hij beschikt over heel wat goede spelers en zal dus knopen moeten doorhakken. Maar Fink deed dit seizoen al goed zijn best om speelminuten aan iedereen te geven.

"Iedereen greep zijn kans, zowel als basisspeler als als invaller. In onze manier van spelen is de rol van die invallers heel belangrijk. Wij hebben heel veel balbezit en matten op die manier een tegenstrever af. Als je dan over frisse krachten beschikt, die van de bank komen om de klus af te maken, is dat een heel grote troef", gaat hij verder.

Er waren wat zorgen om Matte Smets, die afgelopen weekend ook niet meespeelde. Hij zat met buikgriep voor de wedstrijd tegen Dender, maar mocht wel plaatsnemen op de bank. Deze week deelde Fink mee dat Smets maar liefst vijf kilo was verloren.

"Matte heeft alweer 2,5 kilo teruggewonnen van de 5 kilo, die hij had verloren. Hij voelt zich elke dag beter. Met onze sterke kern kies ik echter steeds voor honderd procent fitte mensen in de basis. Maar ik houd Matte achter de hand als wisselspeler", besluit hij.