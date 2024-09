🎥 Rondje Europa: Arsenal-held Trossard straft puntenverlies City af, Openda schittert ook en Kompany speelt gelijk

Het is weer een drukke zaterdag geweest op de Europese voetbalvelden. Arsenal is Trossard erg dankbaar: dankzij hem hebben The Gunners evenveel punten dan City. In Duitsland schitterde met Loïs Openda een andere Rode Duivel.

Premier League

We beginnen dit overzicht in de Premier League, waar Manchester City al vroeg te gast was bij Newcastle. City werd zowaar achteruit gedrukt: een atypisch beeld. Toen Gvardiol voor doel opdook, werkte hij wel af als een echte spits. Na een strafschopfout van Ederson bracht Gordon Newcastle langszij. Doku viel in de laatste tien minuten nog in, maar kon Man City geen winnende treffer meer bezorgen.

Het was dus een kans voor Arsenal om City bij te benen aan de kop van de rangschikking. Toen Trossard op aangeven van Martinelli de 2-0 binnenduwde op slag van rust, leek dat ook een feit. Leicester keerde echter nog terug en ging pas in extra tijd op de knieën. Trossard trapte de bal tegen Ndidi en die maakte zo een eigen doelpunt. Het werd hierna zelfs nog 4-2.

Liverpool moest ook nog wel aan de bak. The Reds wonnen met 1-2 bij Wolves en gaan aan de leiding in de Premier League.

Bundesliga

In de Bundesliga speelden heel wat bekenden zich in de kijker. Amoura maakte de 2-1 voor Wolfsburg tegen Stuttgart, maar Undav zorgde in minuut 97 nog voor een gelijkspel. Leipzig speelde Augsburg naar huis met 4-0. Na een hakje van Openda zette Sesko de thuisploeg al op rozen. Openda scoorde zelf nog door vlak na rust door de buitenspelval te glippen.

Vincent Kompany stond bij Bayern München voor zijn eerste grote test. Het was wel Leverkusen dat de score opende: Andrich knalde met een afvallende bal de 0-1 binnen. Bayern maakte snel gelijk via een pareltje van Pavlovic, maar miste daarna de beste kansen om de overwinning nog over de streep te trekken.

Eredivisie

In de Eredivisie ziet het er weer een stuk beter uit voor PSV. Het heeft na het bezoek aan Willem II nog altijd het maximum van de punten. Twee doelpunten van Pepi legden de ploeg van Peter Maes over de knie.