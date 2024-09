Opgeroepen door Roberto Martinez bij de Rode Duivels, maar nadien koos deze JPL-speler toch voor een ander land: "Maar niet om sportieve redenen"

Op 30-jarige leeftijd is Joris Kayembe een vaste waarde bij KRC Genk in de JPL. Hij doet het ook goed bij de nationale ploeg van Congo.

Tot januari 2020 was Joris Kayembe een beetje op zoek naar zichzelf. Opgeleid bij Standard en Porto, speelde de verdediger vervolgens bij Nantes zonder veel succes. Toen hij vaste basisspeler was bij Charleroi werd hij in 2020 al snel opgeroepen door Roberto Martinez.

De Brusselaar kwam zelfs twee keer in actie voor de Rode Duivels in 2020. Maar het waren vriendschappelijke wedstrijden, waardoor de speler nog steeds de mogelijkheid had om te kiezen voor de Congolese selectie. Wat hij uiteindelijk een jaar geleden heeft gedaan. Tegenwoordig staat hij steeds vaker in de basis onder Sébastien Desabre en heeft geen spijt van zijn keuze.

"Ik heb deze keuze voor Congo met mijn hart gemaakt. Niet om sportieve redenen", begint hij bij RTBF. "Het telefoontje van de coach kwam op het juiste moment. Het Congolese voetbal wordt grondig gereorganiseerd, de werkomgeving is perfect en de plaatsen zijn beperkt", legt hij uit.

Samen met verschillende andere spelers met dubbele nationaliteit zoals William Balikwisha en Noah Sadiki, ziet hij hoe het Congolese voetbal evolueert: "In tegenstelling tot het verleden hoeven we niet langer achter onze premies aan te rennen! Maar ik wilde ook daarheen om het land en de cultuur te ontdekken. Ik dank God vandaag omdat alles heel goed gaat".

"Maar de situatie in het land blijft gecompliceerd op sociaal, politiek en economisch gebied: we proberen het volk hoop te geven door onze wedstrijden te winnen. Het is een land dat veel lijdt: armoede heerst overal... en wanneer je terugkeert naar Europa, besef je hoeveel geluk we hebben", concludeert hij.