Toby Alderweireld klaar voor Antwerpse derby: "Dat is het mooiste dat ze ooit hebben meegemaakt op derbyvlak"

Toby Alderweireld straalt als hij terugblikt op zijn carrière en vooruitkijkt naar de Antwerpse stadsderby. Op zijn 35ste kijkt hij nog altijd uit naar de confrontatie met Beerschot.

Ondanks een rijk gevulde loopbaan met derby’s in Londen en Amsterdam, voelt de derby in zijn eigen stad voor Alderweireld intenser dan ooit.

“Antwerpen is kleiner dan Londen en Amsterdam. Je kent veel mensen en leeft echt in het hart van de stad. Bovendien heb ik vanaf mijn jeugd een stukje derbygeschiedenis meegekregen”, vertelt de gewezen Rode Duivel tegen de Gazet van Antwerpen.

Voor de kapitein van Antwerp is de legendarische 5-3 zege van Antwerp tegen Beerschot in 2002 zijn mooiste derbyherinnering. “Dat is hier het mooiste dat ze ooit hebben meegemaakt op derbyvlak.”

Als geboren en getogen Ekerenaar ademt Alderweireld Antwerps voetbal. Zijn grootvader was een fervente Beerschot-supporter. Voor Alderweireld een extra motivatie om vandaag te winnen.

Alderweireld hoopt vandaag de eerste overwinning in een Antwerpse derby op zijn naam te zetten. De laatste keer dat Beerschot won in Antwerp dateert al van 2004.