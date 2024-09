Ivan Leko ziet dat de JPL enorm is veranderd: "De competitie is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden"

Twee doelpunten scoren in een wedstrijd is nog steeds moeilijk voor dit Standard. Dus wanneer de tegenstander erin slaagt om twee keer Matthieu Epolo te passeren, wordt het erg moeilijk voor de Rouches om te reageren. Dit scenario speelde zich af op zaterdag tegen Westerlo.

Voor de tweede keer dit seizoen heeft Standard twee doelpunten geïncasseerd, tijdens de wedstrijd tegen Westerlo afgelopen zaterdag. De Rouches, die slechts één keer twee keer scoorden, in Dender, slaagden er niet in om te reageren op de 1-2 van Matija Frigan.

De spelers van Ivan Leko speelden beter voetbal, maar kregen twee doelpunten tegen in de omschakeling. De Kroaat gaf op zijn persconferentie toe dat de situatie nu momenteel gewoon moeilijk ligt. "Op dit moment kunnen we geen wedstrijd winnen als we twee doelpunten weggeven. We kunnen alleen goed doen met scores als 1-0, 0-0, 0-1, of zelfs 2-1."

"Er is verbetering, maar je kunt niet alles in een paar dagen veranderen. Sommige coaches hebben soms vier volledige seizoenen nodig voordat ze iets winnen. Soms willen we grote stappen zetten en snel vooruitgang boeken, maar het is door stap voor stap te gaan dat we er komen."

De Pro League is competitiever en spannender dan ooit tevoren

De start van het seizoen is spannender dan ooit. Standard had de kans om derde te worden in de ranglijst bij een overwinning en staat nog steeds slechts twee punten achter Club Brugge dat vierde staat.

"Het kampioenschap is niet meer zoals tien of vijftien jaar geleden, toen de grote teams elk weekend met 3 of 4-0 wonnen. Nu zijn alle teams goed, en het is anders. Je moet elk team en elk punt respecteren", concludeerde Ivan Leko.