Patrick Goots ziet dat Thorsten Fink voor een grote verrassing kan zorgen bij KRC Genk

KRC Genk beschikt momenteel over twee spitsen die het goed doen in de JPL. Thorsten Fink zit zo met een luxeprobleem.

KRC Genk is momenteel de ploeg van het moment in België. De Limburgers staan alleen op kop en hebben dat voor een groot deel ook te danken aan het werk van hun twee spitsen.

Met Tolu Arokodare en Hyeon-gyu Oh beschikt coach Fink over twee goede spitsen. Tolu was al goed voor zes doelpunten dit seizoen en legt constant druk op de verdediging.

Afgelopen weekend, tegen KV Mechelen, had hij het wat moeilijk. Op het uur werd hij gewisseld voor Oh die nadien nog twee doelpunten maakte en de wedstrijd besliste.

Zo zit Fink met een luxeprobleem, want in zijn systeem speelt Genk met maar één spits. Hij vertelde al dat Oh klaar is om te starten, maar zal hij dat ook doen? Volgens Patrick Goots zou Fink wel eens kunnen verrassen door Oh aan de aftrap te brengen tegen KV Kortrijk.

"Ik denk ook niet dat Fink zijn systeem zomaar zal aanpassen. Maar het zou perfect kunnen dat hij ze bijvoorbeeld allebei op het veld zet wanneer Genk op achterstand staat. Toch zie ik Fink tegen Kortrijk Oh aan de aftrap brengen", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Het zal er natuurlijk van afhangen hoe ze zich doorheen de week presenteren op training. Maar de Zuid-Koreaan heeft natuurlijk de harten veroverd van de supporters door tegen Mechelen zijn shirt uit te trekken en naar de toeschouwers te lopen. En door hem op de bank te zetten, zou Fink dat tikkeltje extra motivatie kunnen zoeken bij Tolu", besluit Goots.