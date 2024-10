Ivan Leko staat voor cruciale keuze, maar eigenlijk heeft hij die al gemaakt: Anderlecht weet wat het te wachten staat

Standard wilde offensiever spelen tegen Westerlo, maar verloor. Moet Ivan Leko blijven proberen of teruggaan naar zijn beginseizoenprincipes?

Meer aanvallend dan in het begin van het seizoen heeft Standard toch een nederlaag geleden in hun stadion, zaterdagavond, tegen Westerlo. Een wedstrijd waarin de Rouches druk wilden zetten op de Kempense ploeg, maar Matija Frigan scoorde een dubbel.

Voornamelijk omdat Standard veel lakser was dan normaal, in de verdediging. Een verandering van filosofie die werd geëist door supporters en waarnemers en geïmplementeerd door Leko, maar die niet heeft gewerkt. Omdat dit Standard niet over de kwaliteiten beschikt om het te doen?

"Het was een te snelle overgang van het ene uiterste naar het andere. Er zijn interessante spelers, met creativiteit en wilskracht, maar spelen op deze manier maakt je kwetsbaar, en hun defensieve omschakeling is misschien nog te traag", merkte Cécile De Gernier maandag op tijdens de uitzending van het La Tribune-programma op RTBF.

Een Standard dat nog niet de kwaliteiten heeft om aanvallend te spelen

Dit standpunt wordt gedeeld door Swann Borsellino. "Het was te vroeg om zo te spelen, Standard is nog niet klaar om een wedstrijd te domineren. Ik begrijp de publieke druk, maar er is meer tijd nodig om een echte tactiek met de bal te ontwikkelen."

"Het is een goed team om te verdedigen en tegen te spelen, maar niet om voluit aan te vallen. Het team heeft kwaliteiten, maar als het punten wil pakken, moet het teruggrijpen naar wat het aan het begin van het seizoen deed."

Ivan Leko staat dus voor een cruciale keuze: teruggaan naar het werk van het begin van het seizoen om punten te pakken, zelfs als dat betekent dat een deel van het publiek tegen hem is, of doorgaan met aanvallen, zelfs als ze veel meer tegendoelpunten incasseren in de counter. De eerste indicatie zal zondag komen, in Anderlecht.