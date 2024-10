Wouter Vrancken dankt de fans en merkt op: "In het begin hadden we een spitsenprobleem volgens sommigen en zie nu"

KAA Gent haalde het qua cijfers vrij vlot van OH Leuven. En dus lijken ze stilaan klaar bij de Buffalo's voor de trip naar Chelsea. Ook de spitsen deden het prima, zoveel is duidelijk.

Er waren in de beginweken van het seizoen nog de nodige twijfels over zowel Max Dean als Andri Gudjohnsen, maar tegen OH Leuven konden ze allebei een extra doelpuntje meepikken.

Dank aan de supporters

En dus was Wouter Vrancken een gelukkige coach: "Ik ben heel blij dat Andri zijn goaltje heeft meegepikt. Het doelpunt van Gudjohnsen is superbelangrijk voor hem. Uit doelpunten haal je vertrouwen, dat zie je bij Max Dean ook."

"Met de moeilijke momenten die hij had deed hij het heel goed tegen Club Brugge én tegen Cercle Brugge. Hij liet de energie zien en trok de lijn door. Dan krijg je de beloning voor het gedane werk", aldus de coach van de Buffalo's.

De goede richting

Die had ook lof voor de supporters: "Het was ook een heel mooie reactie van het publiek naar hem toe. Dat het stadion achter hem staat neemt waarschijnlijk ook wat twijfels weg. Dean en Gudjohnsen steunen elkaar door dik en dun. Ze weten dat we in beiden veel vertrouwen hebben."

"Elkaar alles gunnen is het begin, dat maakt het beter om te managen. De band tussen beiden is er en zo kunnen ze elkaar pushen. In het begin van het seizoen ging het over een spitsenprobleem en zie waar we nu zijn. We moeten niet te hoog van de toren blazen, maar dit is de goede richting."