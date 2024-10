Thomas Meunier gaat confrontatie aan met de club waar de haat begon: "Voor mij verandert er niets, elke speler weet dat zoiets kan gebeuren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond staat er een historische ontmoeting op het programma voor Lille OSC, dat het grote Real Madrid ontvangt in de Champions League. De wedstrijd werd voorafgegaan door een persconferentie van niemand minder dan Thomas Meunier.

"Iedereen wil bij zo'n wedstrijd aanwezig zijn, de betekenis van zo'n duel spreekt voor zich. Deze club is een enorme motivatie voor elke topsporter.”

Voor Meunier moet elke voetballer een doel voor ogen hebben. “Het belangrijkste doel van deze wedstrijd is om plezier te hebben, en ik denk dat een positief resultaat zeker binnen bereik ligt."

De herinneringen aan eerdere ontmoetingen met Real Madrid zijn nog vers voor Thomas Meunier. Als speler van Paris Saint-Germain versloeg hij de Koninklijke met 3-0 en scoorde hij zijn laatste Champions League-doelpunt tegen Thibaut Courtois, voordat ze in de terugwedstrijd 2-2 gelijkspeelden. Tijdens die wedstrijd tackelde hij Eden Hazard, die toen begon met zijn neerwaartse spiraal.

Nu speelt de rechtsback voor de club waar Eden zijn carrière begon. "Voor mij verandert er niets. Eden is Eden en ik ben ik. Hij heeft zijn tijd hier in Lille gehad, net als andere Belgische spelers. Ik heb een beetje het stokje overgenomen, maar in een heel andere context."

"Blessures maken deel uit van het vak. Elke speler weet dat zoiets kan gebeuren. Eden heeft prachtige dingen bereikt in zijn carrière. Hij is nu met pensioen en geniet van zijn vrije tijd."