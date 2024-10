De kern van Anderlecht verliest waarde, duurste speler van de Pro League blijft dezelfde en grootste stijger vinden we bij Club Brugge

Transfermarkt heeft de marktwaarde van spelers in onze competitie bijgewerkt. Enkele opvallende dalingen en stijgingen zijn te melden.

Het rommelige begin van het seizoen van Anderlecht heeft Brian Riemer zijn baan gekost, maar weerspiegelt ook de waarde van de kern. Transfermarkt heeft namelijk zijn cijfers bijgewerkt. De vormdip van verschillende sleutelspelers heeft de totale waarde van de kern doen dalen van 116 naar 109,4 miljoen.

De grootste dalingen zijn te vinden bij Anders Dreyer (van 15 naar 12 miljoen) en Kasper Dolberg (van 12 naar 10). Elders dan bij paars-wit zijn de andere dalingen te vinden bij spelers die deze zomer lang hebben gewacht op een transfer om uiteindelijk te blijven, zoals Jean Butez (van 8 naar 6 miljoen), Arnaud Bodart (van 6 naar 4) en Kevin Denkey (van 16 naar 14).

De Togolees blijft echter de op drie na duurste speler in de competitie. De nummer twee is Raphael Onyedika, met de grootste stijging in deze update (van 10 naar 16 miljoen). Andreas Skov Olsen blijft daarentegen de duurste speler in de Pro League met een stabiele waarde van 18 miljoen.

Naast Onyedika hebben verschillende andere spelers geprofiteerd van hun goede seizoensstart om hun waarde te zien stijgen. Bij Genk ging doelman Mike Penders van 1 naar 5 miljoen ondanks zijn wisselstatus, Konstantinos Karetsas stijgt van 4 naar 7 miljoen. Dezelfde vooruitgang geldt voor Maxim De Cuyper (van 9 naar 12).

Bij Union Saint-Gilloise ziet Noah Sadiki zijn waarde stijgen van 5 naar 7 miljoen. Aan de kant van Charleroi is de waarde van Daan Heymans bijna verdubbeld, van 1,5 naar 2,5 miljoen. Bij Standard zag Matthieu Epolo zijn marktwaarde van 800.000 euro naar 3 miljoen gaan, de grootste stijging in de kern. Viktor Djukanovic daalde sterk. Hij was 7 miljoen euro waard bij zijn komst en zou nu zijn marktwaarde op 4,5 miljoen worden geschat.