Komt er opnieuw een 'Luis Figo-bom' in Spanje? 'Real Madrid wil grootverdiener van Barça verleiden met monsterloon én héél belangrijke rol'

FC Barcelona wil het contract van Frenkie de Jong verlengen. Al wil de Catalaanse grootmacht dat niét aan dezelfde voorwaarden doen. Net nu blijkt dat de Nederlander een héél gevoelige overstap kan maken.

We schreven eerder al dat FC Barcelona een beslissing heeft genomen over Frenkie de Jong. De Catalaanse grootmacht probeerde de middenvelder de voorbije jaren te slijten, maar zonder succes.

Het loon van de Jong - hij behoort door uitgestelde betalingen tijdens corona tot de bestbetaalde spelers in Europa - weegt als lood op de boekhouding van Barça. Manchester United, PSG en Bayern München stonden in de rij, maar de Nederlander weigerde zelf telkens een verhuis.

De 27-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2026, maar Barcelona wil nu al rond de tafel om een nieuwe overeenkomst te bespreken. We hoeven er geen tekening bij te maken: dezelfde voorwaarden zal de Jong niét krijgen.

Al krijgt de Jong nu wel de kans om een héél gevoelige transfer binnen Spanje te maken. De Spaanse media weten dat Real Madrid in de 54-voudig Nederlands international de gedroomde opvolger voor Toni Kroos ziet. Laatstgenoemde zette vorig seizoen een punt achter zijn carrière.

Verlaat Frenkie de Jong FC Barcelona voor... Real Madrid?

Maar dat is niet alles. Real Madrid is wél bereid om de loonsvoorwaarden van de Jong in te willigen. Bovendien beseft De Koninklijke als geen ander dat Barcelona - als de Jong weigert om een nieuwe contract te tekenen - moét verkopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.