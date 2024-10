Sébastien Pocognoli heeft Bodø/Glimt goed geanalyseerd: "Een team vergelijkbaar met Union"

Union Saint-Gilloise verwelkomt vanavond Bodø/Glimt in de Europa League. De Brusselaars verwachten alvast stevige tegenstand van de Noren.

Union Saint-Gilloise heeft een interessante prestatie geleverd bij hun debuut in de Europa League tegen Fenerbahce. Jammer genoeg ontbrak het de Brusselaars aan efficiëntie en nu zijn ze bijna verplicht om een resultaat neer te zetten tegen Bodø/Glimt.

Tijdens een persconferentie vandaag in het Koning Boudewijnstadion, heeft coach Sébastien Pocognoli de wedstrijd voorbeschouwd tegen de huidige leider van de Noorse competitie.

"Het is een goed team. We hebben ze geanalyseerd over vele wedstrijden. Het is een goed op elkaar ingespeeld team. Ze zijn enkele jaren geleden teruggekeerd naar de top, hebben titels gewonnen en spelen in Europa. Ze brengen spelers voort zoals Boniface."

"Het is een team dat zijn naam op Europees niveau heeft neergezet en nu bekend is, een beetje zoals Union," vervolgde Pocognoli.

Kunstgrasploeg

"Het wordt een duel tegen een collectief, aanvallend team dat gewend is om op kunstgras te spelen. Het zal een andere context zijn. Ik denk dat we een interessante wedstrijd zullen hebben. Zoals alle thuiswedstrijden, moeten we spelen voor de drie punten."