Ivan Leko laat zich uit over het werk van David Hubert bij Anderlecht

Ivan Leko staat op het punt om zijn eerste Clasico te beleven als coach van Standard. Tijdens de persconferentie gaf de coach van Standard een voorbeschouwing op de wedstrijd, met een vriendelijke boodschap voor zijn nieuwe collega, David Hubert.

Na de nederlaag van vorige week tegen Westerlo staat zondag Anderlecht op het programma voor Standard. Een wedstrijd waarin Ivan Leko nog steeds niet kan rekenen op Boli Bolingoli, Souleyman Doumbia, Nathan Ngoy en Viktor Djukanovic, die geblesseerd zijn.

"De groep zal ongeveer hetzelfde zijn als vorige week. David Bates heeft de hele week getraind en zal bij de selectie zitten. Dat betekent dat ik opnieuw de verdediging zal moeten veranderen, wat jammer is. Maar in een groep van 22 of 23 spelers is het belangrijk om degenen op te stellen die in de beste vorm verkeren, niet per se de beste spelers individueel", verklaarde de Kroatische coach tijdens de persconferentie op vrijdag.

Ivan Leko prijst het werk van David Hubert bij Anderlecht

De coach van de Rouches heeft vooruitgeblikt op de Clasico en had mooie woorden voor interim-trainer van RSCA, David Hubert. "Ik vond hun wedstrijd tegen Sociedad goed. Hun overwinning, samen met die van Club Brugge, Cercle Brugge en de puntendeling van Union, is belangrijk voor het Belgische voetbal. Ook Gent, dat goede dingen liet zien tegen Chelsea, heeft bewezen dat de Belgische competitie van kwaliteit is."

"Hubert heeft interessante dingen opgezet. Zijn team werkt samen, ze kunnen verdedigen met een solide blok, maar ook de offensieve dreiging benutten. Thuis wil Anderlecht altijd domineren, aanvallend spelen. Het wordt een clash van twee verschillende filosofieën, met een 4-3-3 tegenover een 3-5-2 of 5-3-2. We zullen er alles aan doen om kansen te creëren en meer doelpunten te maken dan zij."

Ondanks dat Standard niet kan rekenen op zijn supporters voor deze wedstrijd, zullen zij de spelers nog een laatste bezoek brengen op zaterdag, op de SL16 Football Campus. "Voetbal zonder supporters is geen voetbal. Het stadion zal niet leeg zijn, want de supporters van Anderlecht zullen er zijn, maar het zal anders zijn. We zullen de fans zeker missen, vooral in zo'n intense wedstrijd als deze."