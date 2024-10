Hendrik Van Crombrugge reageert voor het eerst op Propere Handen: "De pot verwijt de ketel"

In de afgelopen jaren heeft de zaak Propere Handen de Belgische voetbalwereld op zijn kop gezet. Onder de betrokkenen bevond zich ook Hendrik Van Crombrugge.

In de MIDMID-podcast vertelde de doelman zijn verhaal. Centraal in de matchfixing affaire stond Dejan Veljkovic, die er alles aan deed om KV Mechelen te helpen winnen in hun cruciale wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Mechelen won de wedstrijd met 2-0, maar in een verrassende wending redde Eupen zich door op miraculeuze wijze met 4-0 te winnen van hun tegenstander.

Van Crombrugge verklaarde: “KV Mechelen degradeerde en richtte zich daarna met scherpe beschuldigingen op Eupen, alsof wij alles geregeld hadden. Terwijl het juist Mechelen was dat alle mogelijke middelen had ingezet om Eupen te destabiliseren.”

“We hadden in de kern vijf Belgen. Voor de laatste weken van de competitie werden zij allemaal benaderd door hun makelaars, allemaal vanuit Mechelen…”

Eupen won dus verrassend met 4- van Moeskroen waar de eerste goal pas in minuut 73 viel. Na de wedstrijd ontvingen enkele spelers berichten over de beschuldigingen van matchfixing. Van Crombrugge was emotioneel voor de camera en reageerde op de beschuldigingen.

“De pot verwijt de ketel. Wat hebben wij fout gedaan? Ze zouden beter naar zichzelf kijken”, concludeerde de doelman.