Grote verandering op komst in de Jupiler Pro League waar clubs en scheidsrechters heel blij mee zullen zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er zal binnenkort een grote verandering komen in de Jupiler Pro League. De competitie heeft besloten om te investeren in Semi Automated Offline Technology (SAOT).

De Jupiler Pro League wil uitpakken met een grote verandering. Binnenkort zal ook de Belgische competitie beschikken over een 3D-buitenspellijn, dat weet Het Laatste Nieuws.

De JPL heeft besloten om te investeren in Semi Automated Offline Technology, ook bekend als SAOT. In de Champions League wordt deze technologie al gebruikt, net als op het EK van vorige zomer.

Het systeem zorgt ervoor dat er bijna geen discussie meer kan ontstaan over buitenspel. De VAR moet dan zelf geen lijn meer trekken. Goed nieuws voor de clubs én de scheidsrechters.

Er zal samen worden gewerkt met hetzelfde bedrijf als de Premier League. Daar wilden ze dit systeem graag al invoeren, maar door bijkomende tests werd het nog even uitgesteld.

Verwacht wordt dat onze competitie in het voorjaar van 2025 kan beschikken over de nieuwe technologie. Hierdoor wordt een beslising over offside gemiddeld 31 seconden sneller genomen.