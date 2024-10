Vingerwijzing naar Wouter Vrancken: "Dat klinkt als een excuus"

KAA Gent staat momenteel op de derde plaats in de Jupiler Pro League. Volgens Hein Vanhaezebrouck is dat boven hun stand.

KAA Gent pakt volgens ex-trainer Hein Vanhaezebrouck verrassend uit met de derde plaats in de Jupiler Pro League, al slikt het ondanks alles weinig tegendoelpunten.

“In het klassement van aantal schoten tegen is het Anderlecht en Mechelen voorbij en leider. Het slikt, dankzij Roef, veel minder goals dan verwacht én scoort ook meer dan volgens de data verwacht wordt”, vertelt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Het zit dus allemaal wat mee voor KAA Gent. Of dat zal blijven duren is maar een andere vraag, want de cijfers zijn soms echt wel zwaar, zo stipt Vanhaezebrouck nog aan.

Gent gaf 174 doelpogingen weg, in tien duels. Dat zijn er gemiddeld 17 per wedstrijd. Club geeft er 99 weg in totaal, Union zelfs maar 91. Dat is bijna de helft. Gent staat zelf pas elfde in aantal doelpogingen. En toch derde in de stand? Chapeau als het dat kan doortrekken.”

Wouter Vrancken beschikt wel over een dubbele bezetting en dat is nodig om Europees te spelen. Al hoorde Vanhaezebrouck wel dat Vrancken na de match op STVV zei dat spelers vermoeid zijn en de opeenvolging van matchen niet gewoon zijn.

“Nochtans zijn spelers dat wél gewoon: Roef, Kums, Watanabe, Mitrovic, Torunarigha, Brown, Samoise... Aan een trainer om dat te managen in zijn keuzes. Je kan feller roteren en wél kiezen voor frissere spelers. Daar heb je een kern voor. Als je het dan achteraf op vermoeidheid gooit, klinkt dat als een excuus.”