"Alles te winnen heeft en niets te verliezen": Marc Wilmots verwacht geen groot België tegen Italië en Frankrijk

België zal deze interlandperiode spelen tegen Italië en Frankrijk in de Nations League. Twee teams die worden beschouwd als Europese toplanden.

België lijkt nu ver weg te zijn van zijn gouden generatie. Je hoeft alleen maar te kijken naar de resultaten tijdens het EK deze zomer of in de Nations League in september.

De grote vraag is dus: welke verwachtingen moeten we momenteel hebben van onze Rode Duivels, gezien hun kern en vorm? Voormalig bondscoach Marc Wilmots maakt zich geen illusies en verwacht geen groot België tegen Italië en Frankrijk binnenkort.

"We kunnen niet verwachten op hetzelfde niveau te zijn als Italië of Frankrijk. We moeten realistisch blijven", zei Wilmots op de set van La Tribune.

"Dit betekent dat dit team alles te winnen heeft en niets te verliezen. Toen we begonnen met onze jongeren, was het precies hetzelfde", gaat hij verder.

"Het kost slechts één referentiematch zoals die tegen Nederland en boem, het is vertrokken, ze kregen vertrouwen. Ze waren bijna allemaal onbekend in die tijd", herinnert de voormalige bondscoach zich nog.