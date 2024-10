Anderlecht krijgt meer slecht nieuws over Jan Vertonghen: momenteel ziet het er niet goed uit

De laatste update die we kregen over Jan Vertonghen kwam nog van Brian Riemer. Die zei dat de verdediger na de interlandbreak weer zou kunnen spelen. Dat was echter te optimistisch...

Veel te optimistisch mogelijk zelf. Vertonghen heeft nog altijd pijn aan de achillespezen. Het probleem is dus nog steeds niet opgelost. De kans dat hij tegen Beerschot kan spelen, is volgens onze info onbestaande. Zelfs de weken erna wordt heel moeilijk. Er zijn zelfs pessimistische stemmen dat het tot na Nieuwjaar zou kunnen duren vooraleer het probleem helemaal opgelost is. Een kleine ramp voor Anderlecht, dat dit seizoen rekende op een fitte Vertonghen om mee te strijden voor de titel. Zijn vervanger, Mathias Zanka Jörgensen, heeft tot nu toe allesbehalve kunnen overtuigen. Hij begint zelfs al de naam van spookrijder te krijgen door zijn mindere interventies en mislukte passes. Dat Vertonghen nu al maanden aan de kant staat, is dan ook een zware streep door de rekening. Het betekent hoogstwaarschijnlijk ook dat hij zijn laatste jaar aan het spelen is. Vertonghen is een winnaar en baalt enorm dat hij zolang out is. Dat was ook waar hij voor vreesde en waarom hij zo lang twijfelde om bij te tekenen: de goesting was er, maar zou zijn lichaam het nog aankunnen? Na het EK heeft hij te weinig rust genomen om te recupereren, ondanks dat hij al iets voelde. Dat was die drang om te spelen. De 37-jarige recordinternational speelde de eerste twee wedstrijden van het seizoen tegen STVV en Antwerp, maar viel daarna uit. Zijn laatste wedstrijd dateert dus al van 4 augustus. Vertonghen revalideert verder in Neerpede en is alle matchen trouw op post. De vraag die niemand kan beantwoorden: wanneer staat hij weer op het veld? En dat baart binnen Anderlecht toch zorgen.





