Ex-Duivel van Gouden Generatie en ex-bondscoach stellen zich vragen: "Zou Tedesco het wel erg vinden om ontslagen te worden?"

De keuze van bondscoach Domenico Tedesco om Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku niet op te roepen voor de interlands tegen Italië en Frankrijk zorgt voor vraagtekens. Ex-bondscoach Georges Leekens en ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts hebben hun twijfels bij de aanpak van Tedesco.

“Door De Bruyne en Lukaku thuis te laten, zeg je eigenlijk dat die matchen niet belangrijk zijn", aldus Leekens in Het Nieuwsblad. “En dat terwijl ze juist wel belangrijk zijn, misschien nog wel het meest voor de bondscoach zelf.”

Nicolas Lombaerts twijfelt zelfs of Tedesco nog wel gemotiveerd is om verder te doen als bondscoach. “Soms stel ik me de vraag of hij nog wel zin heeft om door te gaan. Mochten ze hem ontslaan, ik denk niet dat hij dat erg zou vinden. Hij heeft zijn geld verdiend en kan altijd ergens anders aan de slag,” stelt de voormalige verdediger van de Rode Duivels.

Leekens heeft daarnaast kritiek op de omkadering van de nationale ploeg. Hij verwijst naar het vertrek van kinesist Lieven Maesschalck, een expert op zijn gebied. “Wij hadden Lieven Maesschalck, een topper, in de medische staf, maar die is opzijgeschoven. Het resultaat? Spelers zoals Thomas Meunier moeten tijdens het EK elders revalideren. Wat is dat voor beleid? Als Maesschalck erbij was gebleven, kon Meunier ook gewoon bij de selectie blijven.”

Een andere discussie die beide heren aansnijden, is de vraag of de bondscoach een buitenlander moet zijn. Lombaerts werpt ook een blik op de positie van Belgische trainers. “Soms vraag ik me af of Belgische trainers genoeg autoriteit hebben tegenover die grote vedetten."

"Kompany krijgt een kans bij Bayern omdat hij Kompany is. Een onbekende trainer zou die kans nooit krijgen, hoe goed hij ook is. Een bondscoach moet vooral de grote spelers gemotiveerd houden voor de nationale ploeg, zoals De Bruyne en Lukaku. Het peoplemanagement is belangrijker dan de tactiek, zeker op dat niveau."