'Dit was de man die Ryan Mason graag bij Anderlecht als nieuwe trainer had gezien'

Geen Ryan Mason bij RSC Anderlecht. De Engelsman leek in pole position te liggen, maar toch werd het alsnog David Hubert als T1 bij Anderlecht.

Het was toch een kleine verrassing te noemen toen RSC Anderlecht vanmorgen aankondigde dat David Hubert trainer van de A-ploeg blijft.

Nochtans leek een akkoord met Ryan Mason niet meer veraf en werd verwacht dat hij nog deze week zou voorgesteld worden als nieuwe trainer.

Tottenham wou hun assistent niks in de weg leggen voor deze unieke kans en in Engeland was ook te horen dat Ante Postecoglou zijn fiat had geven voor het vertrek van Ryan Mason.

Maar zover kwam het echter niet. In Engeland leek iedereen overtuigd dat er een deal met paarswit zou komen en daar hadden ze ook de nodige redenen voor.

Volgens journalist Paul O’Keefe zou Mason op voordracht van Jan Vertonghen naar RSC Anderlecht komen. De twee speelden nog samen in het verleden.

Waarom er uiteindelijk toch geen deal kwam met Mason is momenteel niet geweten, maar de komende dagen zal dit normaal wel duidelijk worden.