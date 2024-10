Vandenbempt houdt zijn hart vast: "Iedereen die ooit T1 was bij Anderlecht zal dat bevestigen"

RSC Anderlecht heeft David Hubert aangesteld als T1 van de A-ploeg. Hij gaat dan toch verder na zijn interimopdracht.

Drie weken geleden werd Brian Riemer ontslagen bij RSC Anderlecht. David Hubert werd gevraagd om over te nemen, tot aan de Clasico tegen Standard.

Vanmorgen liet paarswit weten dat het doorgaat met Hubert als hoofdtrainer tot het einde van het seizoen. Een logische zet vindt analist Peter Vandenbempt.

Toch kan hij er niet aan onderuit dat de situatie nu plots helemaal anders wordt voor Hubert. Hij zal moeten bevestigen wat hij de voorbije weken liet zien.

“Nu is hij écht T1 van Anderlecht. Nu staat hij vol in de wind. Dat is een heel ander gegeven en we zullen moeten zien hoe hij daarop reageert”, klinkt het bij Vandenbempt op Sporza.

“Tot nu toe was alles perfect: zijn gedrag langs de lijn, zijn communicatie, zijn coaching. Hij straalde klasse en autoriteit uit. Maar de nieuwe realiteit is dat hij nu T1 van Anderlecht is.”

“En iedereen die dat ooit was, zal bevestigen dat dat redelijk onvergelijkbaar is met wat anders. Een gelijkspel tegen Charleroi of Westerlo, dat zal over 2 maanden niet meer met de mantel der liefde bedekt worden. De tijd zal uitwijzen of hij het dan goed doet.”