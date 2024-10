Zijn rol als kapitein, de zaak Kevin De Bruyne, Italië: Youri Tielemans geeft zijn ongezouten mening over het gebeurde

Met de kapiteinsband rond de arm wil Youri Tielemans het hoofdstuk van de laatste bijeenkomst achter zich laten. De middenvelder van Aston Villa heeft nooit overwogen om de oproep af te wijzen, in tegenstelling tot verschillende andere spelers.

Vanwege de afwezigheid van Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Meunier en Yannick Carrasco zal Youri Tielemans de kapitein zijn van de Rode Duivels tegen Italië en Frankrijk. De middenvelder sprak woensdag over deze "nieuwe" rol in het Olympisch Stadion in Rome, een dag voor de wedstrijd tegen Italië.

De aanvoerdersband? "Het verandert niet veel voor mij"

"De coach stelde voor dat ik de aanvoerdersband zou dragen tijdens deze bijeenkomst, ik heb met veel trots geaccepteerd. Ik ben altijd beschikbaar, met plezier. Het is niet de eerste keer dat ik kapitein zal zijn, het verandert niet veel voor mij."

"Ik geef mijn instructies en probeer te doen wat de coach vraagt. Vooral als aanvoerder, omdat ik het voorbeeld moet geven, maar het is iets wat natuurlijk voor me is", aldus Tielemans.

Weigeren om geselecteerd te worden was geen optie voor Youri Tielemans

In België, maar niet alleen daar, hebben meerdere spelers ervoor gekozen om niet opgeroepen te worden voor deze interlandperiode. "Voor velen is de Nations League geen prioriteit. Maar ik ben altijd blij om mijn land te vertegenwoordigen, om er te zijn in het nationale team en om grote wedstrijden te spelen. Er staan mooie gebeurtenissen op het programma en dat geeft me veel motivatie."

Ik zal beter worden na deze wedstrijd, we zullen spelers van wereldklasse tegenkomen"

"Het is altijd interessant om tegen Italiaanse teams te spelen, en de nationale selectie staat voor het hoogste niveau. Ik zal beter worden na deze wedstrijd, zoals na elke wedstrijd. Morgen zullen we spelers van wereldklasse tegenkomen, en dat is de beste manier om te leren."

De spanningen van de vorige bijeenkomst zijn al vergeten bij de Rode Duivels

Met de aanvoerdersband om zijn arm wil Youri Tielemans het hoofdstuk van de vorige bijeenkomst en de heftige reacties daarop, zowel van supporters als spelers, achter zich laten. "Kevin was erg gefrustreerd, maar dat waren we allemaal, omdat we het plan niet hebben gevolgd na het eerste doelpunt. Kevin sprak de waarheid. We moeten voor elkaar spelen en vechten, dat is niet iets negatiefs."

"Het was een boodschap, zeker uitgesproken vanuit frustratie, maar om ons als team te verbeteren. Kevin wilde ons wakker schudden en, zoals de coach zei, werd er na een goed gesprek een bladzijde omgeslagen."

"Hij begrijpt dat de groep jong is en dat dergelijke uitspraken op die manier niet de beste oplossing waren, maar iedereen heeft het geaccepteerd en zijn verantwoordelijkheid genomen. Mijn reactie toen ik werd gewisseld? Hetzelfde, ik was gefrustreerd over het verloop van de wedstrijd, maar het was niet gericht op iemand."