Gewezen sterke man Essevee laat zich uit over 'Operatie Propere Handen'

Eddy Cordier was jarenlang de sterke man van Zulte Waregem. Deze zomer vertrok hij bij Essevee en nu heeft hij zich uitgelaten over de zaak.

Zulte Waregem degradeerde ondertussen naar de Challenger Pro League, maar de club heeft de voorbije jaren wel een heel interessant parcours afgelegd.

Bijna een titel in 2013, verschillende keren Europees voetbal afgedwongen en twee keer de Beker van België gewonnen sinds 2012, daar mag je fier op zijn.

Meest fier op Operatie Propere Handen

Toch is Cordier vooral met extrasportieve bezig als het gaat over verwezenlijkingen. Dat heeft hij zelf ook zeer duidelijk aangegeven in een interview met Krant van West-Vlaanderen.

"Waarop ik trots ben? Dat mijn naam en mijn club nooit is genoemd in het dossier Propere Handen geeft aan dat ik altijd integer en eerlijk ben gebleven."

"Het is een wereld waar heel veel geld op tafel ligt en heel veel geld trekt altijd foute mensen aan. Daarom zorgde ik altijd dat we met twee mensen onderhandelden, om een getuige te hebben”, aldus de gewezen sterke man van Essevee. Zulte Waregem is ondertussen aan een goede reeks bezig in de Challenger Pro League met een 15 op 15.