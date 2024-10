Nikola Storm maakt opmerkelijke move

Nikola Storm is van alle markten thuis. Naast het voetballen bij KV Mechelen is hij ook volop bezig met zich te roeren in de politiek. Mogelijk raakt hij dit weekend verkozen in zijn gemeente Maldegem.

Nikola Storm staat op de veertiende plaats van Ons Dorp in de gemeente Maldegem. Met die partij wil hij een gooi doen naar het opperste binnen de gemeente.

Gemeentepolitiek als nieuwe optie

De 30-jarige winger van KV Mechelen wil graag wegen op de gemeentepolitiek en als voetballer ook een verschil proberen te maken in zijn gemeente. Daarover was hij duidelijk in een interview met Het Nieuwsblad.

"Ik moet er niet flauw over doen. Het is een voordeel dat heel veel mensen me in Maldegem kennen, maar Ik ben benieuwd hoeveel charme ik zal kunnen opwekken", aldus Storm.

Gemeenteraad in?

"Enkele weken terug wandelde ik op de markt en spraken mensen me aan over de politiek. Plots werd ik op een andere manier benaderd en ging het niet meer om de voetballer Nikola Storm. Dat deed wel eens deugd. Ik krijg veel positieve reacties."

Of dat ook een zeteltje in de gemeenteraad zal opleveren? Dat weten we pas begin volgende week. We houden u graag op de hoogte van de zaak.